Радиоводещият на LBC Джеймс О'Брайън отправи саркастично предизвикателство към поддръжниците на Илон Мъск, след като той беше обвинен, че е направил противоречив жест, който прилича на нацистки.

В понеделник Мъск беше едно от многото известни лица, които присъстваха на встъпването в длъжност на Доналд Тръмп, след като изигра ключова роля в подпомагането му да спечели изборите през 2024 г., пише "Индипендънт".

По-късно 53-годишният милиардер произнесе реч на тържественото събитие, в която се удряше в гърдите и протягаше ръката си нагоре като Хитлер. Той също така се обърна с гръб към публиката и повтори жеста към американското знаме, окачено над сцената.

Жестът с ръка, който беше определен от десните фенове на Мъск като римски поздрав, беше широко осъден от мнозина, включително от бившата му партньорка, канадската попзвезда Граймс.

В радиопредаването си във вторник О'Брайън саркастично каза на слушателите, които не вярват, че поздравът има фашистки характер, да го направят публично и да видят какви са резултатите.

„Всеки, който смята да ми каже, че това не е така, трябва отиде и да го направи в Германия и да види какво ще стане. И всъщност, ако не смятате, че това е нацистки поздрав, защо не го направите на родителската среща следващия път, когато сте в училището на детето си, или просто го направете сега, ако сте на работа, и вижте какво ще стане“, каза радиоводещият.

