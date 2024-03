Руският президент Владимир Путин направи обръщение към нацията след вчерашния атентат край Москва, в който загинаха 115 души, а десетки други бяха тежко ранени.

Той обяви 24 март за ден на национален траур.

По думите му четиримата преки изпълнители на терористичната атака в концертната зала „Крокус сити хол“ в Красногорск са открити.

⚡️ Putin accuses Ukraine of preparing escape route for terrorists



Putin said that all four direct performers of the terrorist attack at Crocus City Hall had been found. They tried to escape, moving towards Ukraine, where, according to preliminary data, a "window" for them to… pic.twitter.com/Dlon5FKWDf