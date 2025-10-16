Руският президент Владимир Путин изрази задоволство, че страната му остава „един от основните производители“ на петрол в света, въпреки санкциите на Запада и натиска на американския му колега Доналд Тръмп върху клиентите на Москва, предаде АФП, предаде БГНЕС.

„Русия запазва позицията си сред основните производители на петрол, въпреки механизмите за нелоялна конкуренция, използвани срещу нас“, заяви Путин по време на форум, посветен на енергетиката, в Москва.

Според него Русия осигурява 10% от световното производство.

