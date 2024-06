Птица кацна на главата на репортерка пред Белия дом точно преди да започне да предава на живо.

Репортерката на NewsNation Кели Майер се подготвяше за включване на живо в ефир от моравата на Белия дом, когато зад нея се приближи смел гълъб и кацна на главата ѝ, пише "Ню Йорк Поуст".

Шокираната Майер се снишава и извиква: „О, Боже, кацна върху мен“. Гълъбът отлита, докато тя се опитва да разбере какво се случва.

Следват минути, в които Кели Майер се опитва да запази самообладание пред камерата.

„Да, добре съм“, казва тя на продуцентите, докато се опитва да сдържи смеха си.

Репортерката сподели видео от случилото се в профила си в платформата Х, за да могат и другите да се посмеят.

GUYS. I know there was a lot of news today but a bird landed on my head at the White House right before I went live with @LelandVittert @NewsNation.



He really just wanted to tune in.



Our feeds room caught it and saved it of course for your viewing pleasure.pic.twitter.com/EkJV0TzS7k