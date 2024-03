Германските спецчасти са обезвредили късно снощи жената, която се барикадира в болница в град Аахен. Тя нахлу в лечебното заведение и се заключи в една от болничните стаи.

Според местни медии е запалила пиротехника и я е хвърлила в коридора.

Polizei hat „mögliche Bedrohungssituation“ in einem Krankenhaus in #Aachen bestätigt. Die mögl. Bedrohung gehe von einer Frau aus, so die Behörde. Es lasse sich aber noch nicht sagen, ob die Frau bewaffnet sei & ob sie andere Menschen in ihrer Gewalt habe oder konkret bedrohe. pic.twitter.com/dBnrvWpiQQ