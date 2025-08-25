5-годишно момче е в критично състояние, след като е било простреляно в апартамент в квартал Кенууд, съобщава полицията в Чикаго.

Момчето е било хоспитализирано. Инцидентът е станал около 13:17 ч. на 4400 блок на South Greenwood Avenue в квартал Кенууд.

Според полицията в Чикаго, детето е било в апартамента, когато е получило огнестрелна рана в главата. Той е откаран в детската болница "Комър" в критично състояние.

Полицията съобщи, че оръжието е било открито на мястото на инцидента, но няма задържани.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK