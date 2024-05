Полицията на Ню Йорк нахлу в кампуса на Колумбийския университет, който беше окупиран от студенти, участващи в пропалестински протести.

Активистите бяха превзели сградата почти 24 часа на фона на двуседмични протести срещу военните действия в Ивицата Газа.

Десетки студенти са арестувани и изведени от сградата, съобщи Би Би Си.

Кадри показват дълга редица полицаи от екипите за борба с безредиците, които се катерят в сградата по стълба и влизат през прозорец на втория етаж.

Служителите на реда са се пръснали из кампуса, задържайки протестиращи. Студентите скандираха: „Срам, срам!“

Ректорът на Колумбийския университет Немат Минуш Шафи призова преди ден протестиращите да се разотидат доброволно.

Тя каза, че университетът няма да се откаже от активите си в компании, които работят в подкрепа за израелската армия – ключово искане на протестиращите. Предложи обаче да инвестира в здравеопазването и образованието в Газа и да подобри прозрачността на холдингите за преки инвестиции във висшето училище.

Преговорите на ректора с демонстрантите обаче не дадоха резултат, което принуди полицията да нахлуе в университета.

JUST IN: The NYPD has moved in on Columbia University as pro-Palestine protests continue to take over the school.



NYPD can be seen descending on the school as reported on by @ScooterCasterNY.



Columbia and Bernard have issued a warning to students on campus, telling them to… pic.twitter.com/zs36MuRXN4