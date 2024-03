Екип български учени участва в експеримент, проведен в изследователска станция в пустинята Юта, САЩ, която имитира условията на планетата Марс.

Целта на мисията е да се разбере дали е възможно в едни нетипични и трудно адаптируеми за живот условия безпроблемно да се направи продукт, който е консумиран от векове на Земята – българското кисело мляко.

През декември 2023 г. в популярното списание Journal of Ethnic Foods е публикувана статия, написана от екипа за проведения експеримент.

How Bulgarian yogurt could help us colonise Mars https://t.co/OBLMpobSeP