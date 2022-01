Образът на прочутата американска поетеса и гражданска активистка от афроамерикански произход Мая Анджелоу (1928-2014) вече присъства върху новата серия "куортъри" - прочутите американски монети от 25 цента, пише Си Ен Ен.

Първите екземпляри от тях вече са изсечени от Монетния двор на САЩ и са изпратени до търговските банки, които да ги пуснат в широка циркулация.

Не става дума за колекционерски монети, а за такива, които ще бъдат произведени в голямо количество и използвани във всекидневието. Те са били изсечени във Филаделфия и Денвър.

Така за първи път на американска монета или банкнота, която не е част от ограничена колекционерска серия, се появява образът на жена от афроамерикански произход.

Това стана факт благодарение на гласуване в американския Конгрес в края на 2020 г. на законопроект, предложен от конгресменката от Демократическата партия от щата Калифорния Барбара Лий, предаде БТА.

В началото на 2021 г. стана ясно, че Анджелоу ще претворена под формата на кукла „Барби“.

От своя страна легендарният пианист и композитор Дюк Елингтън е първият афроамериканец, появил се на банкнота или монета. През 2009-а неговият лик беше увековечен в голям тираж отново от т.нар "куортъри".

Досега монетата от 25 цента, която е най-използваната в САЩ, имаше само няколко алтернативни версии от 1932 г. насам - серия от 50 монети, представляващи всеки от американските щати в началото на 2000 г., и друга с изображения на паркове и национални обекти от 2010 и 2011 г.

От 90 години традиционно върху едната страна на монетата е изобразен първият президент на САЩ Джордж Вашингтон, а върху другата - орел.

Новата монета ще запази портрета на Джордж Вашингтон от едната страна и ще постави лика на Мая Анджелоу от другата.

"Феноменалните жени, формирали американската история, дълго време бяха игнорирани, най-вече чернокожите жени. Горд съм, че подкрепих законопроекта, предложен от Барбара Лий, за да почетем Мая Анджелоу", написа в „Туитър“ Марк Виси, депутат от Демократическата партия в Камарата на представителите.

Тази монета е първият екземпляр от серия, кръстена "Видни американски жени" в чест на няколко известни дами с различен произход.

Известна с мемоарите и поезията си, Мая Анджелоу е смятана за един от най-емблематичните автори, които пишат за условията на живот на афроамериканците в САЩ. През 1993 г. тя чете своята поема On the Pulse of Morning, произнесена на президентската инаугурация на Бил Клинтън. Легендарната водеща Опра Уинфри я определя за един от най-ярките ѝ примери в живота.

През 2017 г. правителството на бившия американски президент Барак Обама обяви, че изображението на президента популист Андрю Джаксън върху банкнотите от 20 долара ще бъде заменено с фигурата на чернокожата Хариет Тъбман, която е икона на движението за отмяна на робството.

Проектът бе изоставен по време на мандата на предишния американски президент Доналд Тръмп, но отново излезе на дневен ред с пристигането в Белия дом на Джо Байдън.

Финансовият министър на САЩ Джанет Йелън потвърди през септември, че промяната е планирана, без обаче да уточни кога точно ще стане това, припомня АФП.