Първият космически полет на „Боинг“ с екипаж беше отложен само два часа преди изстрелването за проверка на безопасността. Проблемът не е бил с космическия кораб „Старлайнър“ на „Боинг“, който се намира на върха на ракетата, твърдят служители на НАСА.

Астронавтите Бъч Уилмор и Суни Уилямс вече са били на позиция в капсулата „Старлайнър“, когато е взето решение за спиране поради потенциален проблем с предпазен клапан за кислород в ракетата „Атлас“, управлявана от United Launch Alliance (ULA).

Полетните инженери откриха, че клапанът се е отварял и затварял бързо в периода преди изстрелването и затова обратното броене беше прекъснато, съобщават от американската космическа агенция, цитирани от Би Би Си.

„Отказвам се от днешния опит за изстрелване. Както съм казвал и преди, първият приоритет на НАСА е безопасността. Ще изстреляме, когато сме готови“, написа в Х ръководителят на НАСА Бил Нелсън.

Standing down on tonight’s attempt to launch #Starliner . As I’ve said before, @NASA ’s first priority is safety. We go when we’re ready. https://t.co/KIasomZG66

Летателният екип проучва данните, за да установи колко енергия е изразходвал клапанът. Ако той е надхвърлил експлоатационния си живот, ще трябва да бъде заменен, което според инженерите на ULA може да се направи за няколко дни.

Очакваше се космическият кораб да излети от Кейп Канаверал във Флорида и да се отправи към Международната космическа станция. Най-скоро нов опит за изстрелване може да бъде направен в петък, казаха от „Боинг“ в публикация в социалните медии.

Today's #Starliner launch is scrubbed as teams evaluate an oxygen relief valve on the Centaur Stage on the Atlas V. Our astronauts have exited Starliner and will return to crew quarters. For updates, watch our live coverage: https://t.co/plfuHQtv4l