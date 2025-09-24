dalivali.bg
София
сега Слънчево 20°
11 Незначителна облачност 22°
12 Незначителна облачност 25°
13 Незначителна облачност 27°
14 Незначителна облачност 28°
Последни
новини
Слънчево
Космическо време
Светът

Признаха за виновен Райън Рут в опит за убийство на Тръмп на голф игрище във Флорида

След прочитането на присъдата 59-годишният мъж опита да се намушка в шията с химикалка

Снимка: Reuters

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  10:06 ч. 24.09.2025 г.

Мъжът, обвинен в опит за убийство на Доналд Тръмп на голф игрище във Флорида през септември миналата година бе признат за виновен по всички обвинения. След прочитането на присъдата Райън Рут опита да се намушка в шията с химикалка.

Журито призна 59-годишния Рут за виновен по всички обвинения, включително опит за убийство на основен кандидат за президент и редица престъпления, свързани с огнестрелно оръжие, предава Би Би Си.

Снимка: Reuters

Инцидентът се случи на 15 септември 2024 г., когато Доналд Тръмп играеше голф на игрище, което притежава в Уест Палм Бийч, на около 15 минути от резиденцията си Мар-а-Лаго.

Агент от американските тайни служби забелязал цевта на пушка, стърчаща от храстите, и стрелял по мъжа, който след това избягал от мястото. Стрелецът беше по-късно арестуван и идентифициран като Рут.

С мегаломания и криминално проявен: Кой е заподозреният за опит за убийство на Доналд Тръмп?

Според американския партньор на BBC, CBS News, Рут се опитал да се самонарани след прочитането на присъдата. Той се опитал да се намушка с химикалка, преди да се намесят американските шерифи.

В публикация в социалните медии веднага след присъдата Тръмп благодари на правоохранителните органи и на свидетеля, който е предоставил информация, довела до ареста на Рут.

Снимка: Reuters

„Това беше зъл човек със зли намерения и те го хванаха. Много важен момент за ПРАВОСЪДИЕТО В АМЕРИКА!“, заяви американският президент.

„Този опит за убийство беше не само атака срещу нашия президент, но и обида към самата наша нация“, коментира генералният прокурор Памела Бонди.

Има задържан за стрелбата в близост до Доналд Тръмп

Райън Рут пледира невинност и взе необичайното решение да се защитава сам по време на процеса, който започна на 8 септември и се проведе във федералния съд във Форт Пиърс, Флорида.

Роден в Северна Каролина и живял в Хавай преди инцидента във Флорида, Рут направи поредица от странни ходове и изявления по време на съдебния процес.

Той предизвика Тръмп на игра на голф, поиска достъп до игрище за голф и в свое изказване засегна историята на човешката еволюция, „необходимостта да бъдем добри един към друг“ и спомена Адолф Хитлер и Владимир Путин. Съдията прекъсна изказването му в началото.

Съдът чу, че по време на опита за убийство Рут се е скрил в храстите зад оградата на Trump International Golf Club. Не се смята, че той е имал ясна видимост към Тръмп в нито един момент, но агенти на ФБР заявиха, че са намерили полуавтоматична пушка с оптичен мерник и удължен пълнител на мястото, където се е крил.

Снимка: Reuters

В съда стана ясно, че Рут е оставил списък с местата, където се е очаквало да се появи Тръмп, и бележка за приятел, в която се казва, че „това е опит за убийство на Доналд Тръмп“.

Рут приключи изявлението си след почти час, като заяви, че не е имало намерение за убийство, защото не е натиснал спусъка.

В зловеща бележка: Заподозреният стрелец описва опита за убийство на Доналд Тръмп

В заключителната си реч главният прокурор Джон Шипли призова журито да не приема аргумента на Рут, че е ненасилствен човек, който не е способен да убие, съобщи CBS.

Рут ще бъде осъден на 18 декември и го грози доживотен затвор.

 

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
850 лв. глоба, 2 месеца без книжка и 30 дни без кола за шофьора, управлявал колата си с 211 км/ч на АМ „Тракия“

850 лв. глоба, 2 месеца без книжка и 30 дни без кола за шофьора, управлявал колата си с 211 км/ч на АМ „Тракия“
28-годишен българин с двойно гражданство е бил принудително мобилизиран в Украйна

28-годишен българин с двойно гражданство е бил принудително мобилизиран в Украйна
Освободиха българина с двойно гражданство, мобилизиран в Украйна

Освободиха българина с двойно гражданство, мобилизиран в Украйна

Мъж е прострелян от моторист в столичния квартал "Бояна"

Мъж е прострелян от моторист в столичния квартал "Бояна"
Благомир Коцев остава в ареста

Благомир Коцев остава в ареста

Тази сутрин
Снимка: Гореща политическа есен: Анализ на доц. Георги Лозанов и Нидал Алгафари
Гореща политическа есен: Анализ на доц. Георги Лозанов и Нидал Алгафари
Снимка: Да преживееш години на -196 градуса: Как замразените ембриони се превръщат в бебета?
Да преживееш години на -196 градуса: Как замразените ембриони се превръщат в бебета?
Снимка: Доц. Ангел Кунчев: Аз ще се имунизирам срещу грип, но не и срещу COVID
Доц. Ангел Кунчев: Аз ще се имунизирам срещу грип, но не и срещу COVID
Лице в лице
Снимка: "Стена срещу дронове": Как България може да участва в изграждането на отбранителен щит?
"Стена срещу дронове": Как България може да участва в изграждането на отбранителен щит?
Снимка: Управление на водните ресурси
Управление на водните ресурси
Снимка: Аврамов: Всеки, който тръгне да прави държава с главно „Д“, елиминира човека и се стига до Беларус
Аврамов: Всеки, който тръгне да прави държава с главно „Д“, елиминира човека и се стига до Беларус
Тази събота и неделя
Снимка: Мускули без стероиди
Мускули без стероиди
Снимка: "Д2" се събра в оригиналния си състав и с нова песен
"Д2" се събра в оригиналния си състав и с нова песен
Снимка: Нети и нейната необикновена съдба
Нети и нейната необикновена съдба
120 минути
Снимка: В главната роля: DARA
В главната роля: DARA
Снимка: За държавата с главно "Д"
За държавата с главно "Д"
Снимка: Роуминг: Сергий Плохий
Роуминг: Сергий Плохий