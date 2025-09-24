Признаха за виновен Райън Рут в опит за убийство на Тръмп на голф игрище във Флорида

Мъжът, обвинен в опит за убийство на Доналд Тръмп на голф игрище във Флорида през септември миналата година бе признат за виновен по всички обвинения. След прочитането на присъдата Райън Рут опита да се намушка в шията с химикалка.

Журито призна 59-годишния Рут за виновен по всички обвинения, включително опит за убийство на основен кандидат за президент и редица престъпления, свързани с огнестрелно оръжие, предава Би Би Си.

Снимка: Reuters

Инцидентът се случи на 15 септември 2024 г., когато Доналд Тръмп играеше голф на игрище, което притежава в Уест Палм Бийч, на около 15 минути от резиденцията си Мар-а-Лаго.

Агент от американските тайни служби забелязал цевта на пушка, стърчаща от храстите, и стрелял по мъжа, който след това избягал от мястото. Стрелецът беше по-късно арестуван и идентифициран като Рут.

Според американския партньор на BBC, CBS News, Рут се опитал да се самонарани след прочитането на присъдата. Той се опитал да се намушка с химикалка, преди да се намесят американските шерифи.

В публикация в социалните медии веднага след присъдата Тръмп благодари на правоохранителните органи и на свидетеля, който е предоставил информация, довела до ареста на Рут.

Снимка: Reuters

„Това беше зъл човек със зли намерения и те го хванаха. Много важен момент за ПРАВОСЪДИЕТО В АМЕРИКА!“, заяви американският президент.

„Този опит за убийство беше не само атака срещу нашия президент, но и обида към самата наша нация“, коментира генералният прокурор Памела Бонди.

Райън Рут пледира невинност и взе необичайното решение да се защитава сам по време на процеса, който започна на 8 септември и се проведе във федералния съд във Форт Пиърс, Флорида.

Роден в Северна Каролина и живял в Хавай преди инцидента във Флорида, Рут направи поредица от странни ходове и изявления по време на съдебния процес.

Той предизвика Тръмп на игра на голф, поиска достъп до игрище за голф и в свое изказване засегна историята на човешката еволюция, „необходимостта да бъдем добри един към друг“ и спомена Адолф Хитлер и Владимир Путин. Съдията прекъсна изказването му в началото.

Съдът чу, че по време на опита за убийство Рут се е скрил в храстите зад оградата на Trump International Golf Club. Не се смята, че той е имал ясна видимост към Тръмп в нито един момент, но агенти на ФБР заявиха, че са намерили полуавтоматична пушка с оптичен мерник и удължен пълнител на мястото, където се е крил.

Снимка: Reuters

В съда стана ясно, че Рут е оставил списък с местата, където се е очаквало да се появи Тръмп, и бележка за приятел, в която се казва, че „това е опит за убийство на Доналд Тръмп“.

Рут приключи изявлението си след почти час, като заяви, че не е имало намерение за убийство, защото не е натиснал спусъка.

В заключителната си реч главният прокурор Джон Шипли призова журито да не приема аргумента на Рут, че е ненасилствен човек, който не е способен да убие, съобщи CBS.

Рут ще бъде осъден на 18 декември и го грози доживотен затвор.

