Принц Хари и Меган Маркъл са участвали в „почти катастрофално преследване с кола“ с папараци в Ню Йорк. To се е случило във вторник вечерта, като се твърди, че е продължило повече от два часа и почти е довело до сблъсъци с няколко други шофьори на пътя, пешеходци и полицаи.

Новината е съобщена от говорителят на херцога на Съсекс.

Инцидентът се е случил, след като херцогът и херцогинята на Съсекс присъствали на церемонията по награждаване Foundation Women of Vision в Ню Йорк. Според Би Би Си при „преследването“ в автомобила е била и майката на Меган Маркъл - Дория Рагланд.

Last night, the Duke and Duchess of Sussex and Doria Ragland were involved in a terrifying paparazzi car chase involving six blacked out vehicles in a chase that could have been fatal.



A spokesperson for the couple confirms: pic.twitter.com/kSJssz9RNs