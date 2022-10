Един загинал и нaй-малко четирима ранени в супермаркет в Северна Италия при масово нападение с нож. Сред ранените е и футболистът на "Арсенал" който играе под наем в "Монца" Пабло Мари, съобщава Би Би Си.

Good news on Pablo Mari confirmed by Arsenal in club statement: “We have been in contact with Pablo’s agent who has told us he’s in hospital and is not seriously hurt. Our thoughts are with Pablo and the other victims of this dreadful incident.” #AFC