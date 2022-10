Световни лидери поднесоха съболезнования за множеството жертви след блъсканица по време на празненство за Хелоуин в столицата на Южна Корея, предадоха световните агенции.

#BREAKING: #SouthKorea's fire department said 81 people have breathing problems after the #stampede at Itaewon in #Seoul, South Korea Saturday night when over 100 thousand revellers crammed into the place for #Halloween celebrations.#SeoulStampede pic.twitter.com/QwyWcYTj43