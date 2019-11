Емблематичният "Лондон бридж" е блокиран от полиция и се чуват изстрели, съобщава Би Би Си. Съобщава се за няколко ранени. По първоначална информация има и задържан за инцидента.

Репортер на медията казва, че е видял група мъже на моста, които са участвали в сбиване. При пристигането на полицията са се чули и огнестрелни изстрели.

Полицията съобщи, че се е отзовала на сигнал за нападение с нож на моста Лондон бридж, има няколко ранени, съобщава "Ройтерс". Пристигналите полицейски екипи са задържали мъж, за когото се предполага, че е нападателят, но след това са се чули изстрели, казват очевидци.

Лондонската полиция е потвърдила, че е ангажирана с инцидент на "Лондон бридж" и съветва хората в близост до местопрестъплението да следват инструкциите на силите на реда.

Big commotion on London Bridge just now. More than a dozen police cars and officers on the scene. pic.twitter.com/kZkWYngXm4