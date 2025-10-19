Президентът на САЩ Доналд Тръмп е заменил присъдата на , бивш конгресмен от Републиканската партия, излежаващ седем години затвор за измама и кражба на самоличност.

В публикация в социалните медии Тръмп заяви, че Сантос „е бил ужасно малтретиран“, и добави: „Затова току-що подписах замяна на присъдата, с която Джордж Сантос се освобождава от затвора НЕЗАБАВНО. Успех, Джордж, пожелавам ти чудесен живот!“

Бившият законодател е едва шестият в историята на САЩ, който е изключен от Конгреса, след осъдителния доклад за етика от 2023 г., пише Би Би Си.

Джордж Сантос, който призна, че е откраднал самоличността на 11 души, включително членове на собственото си семейство, е бил освободен в петък вечерта, съобщиха американските медии.

Той е излежал по-малко от три месеца от 7-годишната си присъда.

Снимка: EPA

„Бог да благослови президента Доналд Дж. Тръмп“, каза един от адвокатите на Сантос след обявяването на Тръмп.

През април, когато той беше осъден, съдията му каза: „Ти беше избран с думите си, повечето от които бяха лъжи.“

Според информациите Сантос е плакал в съда и е молел за прошка, като казал: „Не мога да пренапиша миналото, но мога да контролирам пътя напред.“

Прокурорите твърдяха, че той е излъгал за миналото си и е злоупотребил с кампанийни средства, за да финансира начина си на живот.

В публикацията си Доналд Тръмп оправда действието си, като критикува демократичния законодател, сенатор Ричард Блументал, когото обвини, че е измислил военната си служба в САЩ.

Снимка: EPA

„Това е много по-лошо от това, което направи Джордж Сантос, а поне Сантос имаше куража, убеждението и интелигентността да гласува винаги за републиканците“, написа Тръмп.

Американският президент вече призова за разследване на Блументал по повод твърдението. Демократът призна, че многократно е говорил неточно за времето си в армията, но заяви, че инцидентите са отпреди повече от 10 години.

„Това твърдение отпреди 15 години беше три пъти отхвърлено от избирателите в Кънектикът, които ме преизбраха с огромно мнозинство“, заяви Блументал пред Си Ен Ен по-рано този месец.

Падението на Джордж Сантос започна през 2022 г., след като „Ню Йорк Таймс“ публикува разследване, разкриващо, че новоизбраният конгресмен е излъгал за автобиографията си, включително за това, че има университетска степен и е работил за Citigroup и Goldman Sachs.

Снимка: EPA

Оттам нататък лъжите продължиха да се натрупват, включително твърдения, че е откраднал пари от благотворителна акция за умиращо куче и че е излъгал, че майка му е оцеляла след терористичните атаки от 11 септември. Малко след това местни и федерални служители започнаха разследване.

В крайна сметка той беше обвинен в 23 федерални престъпления и през 2023 г. стана първият изключен член на Конгреса за повече от 20 години и едва шестият в историята.

Доклад на етичната комисия на Камарата го обвинява в злоупотреба с кампанийни средства за лични облаги, включително ботокс и абонаменти за уебсайта OnlyFans.

Сантос победи действащия демократ през 2022 г., обръщайки резултатите в окръга, който обхваща части от Лонг Айлънд и Куинс в Ню Йорк, където е израснал.

Снимка: EPA

В началото на тази седмица Джордж Сантос публикува отворено писмо до Тръмп във вестник South Shore Press в Лонг Айлънд, в което повтори молбата си за помилване.

В писмото, озаглавено „страстна молба към президента Тръмп“, той моли за „възможност да се върна при семейството си, приятелите си и общността си“. Той пише, че е бил държан в изолация след смъртна заплаха през август и се извинява за действията си.

„Г-н президент, не моля за съчувствие. Моля за справедливост – за шанс да започна наново. Знам, че съм допуснал грешки в миналото. Понесох последствията и поемам пълна отговорност за действията си“, пише той.

„Но никой човек, независимо от недостатъците си, не заслужава да бъде изгубен в системата, забравен и невидим, понасяйки наказание, което далеч надхвърля изискванията на правосъдието“, пише още Сантос.

Той започна да излежава присъдата си през юли в затвор с минимална сигурност в Ню Джърси.

