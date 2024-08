Основният пожар е бил изгасен, съобщи агенция Ройтерс.

Шестте реактора в централата, разположена близо до фронтовата линия на войната в Украйна, не работят, но съоръжението разчита на външно захранване, за да запази ядрения си материал охладен и да предотврати катастрофална авария.

В две отделни позиции Русия и Украйна твърдят, че охладителна кула на централата е била повредена. Според Москва тя не е била в експлоатация.

IAEA experts witnessed strong dark smoke coming from ZNPP’s northern area following multiple explosions heard in the evening. Team was told by ZNPP of an alleged drone attack today on one of the cooling towers located at the site. No impact has been reported for nuclear safety. pic.twitter.com/pZ0VGRZtbf