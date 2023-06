Пожар избухна в магазин за бижута в Ню Йорк в четвъртък, съобщава Ен Би Си Нюз.

Пожарната служба на Ню Йорк (FDNY) изпрати предупреждение за инцидента в 10-етажната сграда в Манхатън.

Сградата беше отворена отново през април след ремонт, включително нов основен етаж, показващ бижутата на магазина.

През 1961 г. сградата, в която се намира магазина на Tiffany&Co, е сниман филмът „Закуска в Тифани“, с участието на Одри Хепбърн.

От компанията съобщиха, че огънят вече е потушен и магазинът ще отвори отново по-късно в четвъртък.

