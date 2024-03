Туристите в северния италиански град Верона отново са направили дупка в дясната гърда на статуята на героинята на Уилям Шекспир - Жулиета.

Бронзовата статуя се намира под балкон в малък двор, където се твърди, че Ромео е ухажвал Жулиета, и всеки ден привлича стотици посетители, които се стичат там, за да си направят селфи и да докоснат гърдата като част от ритуал, за който се смята, че носи късмет в любовта.

Смята се обаче, че потта от ръцете им е предизвикала появата на малка дупка, съобщава местният вестник L'Arena.

Unlucky in love: statue of Shakespeare’s Juliet in Verona damaged by tourists https://t.co/0yJhoz6sFB