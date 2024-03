Русия наруши въздушното пространство на Полша рано днес с крилата ракета, изстреляна по цели в Западна Украйна. Това заявяват полските въоръжени сили, цитирани от Ройтерс.

"На 24 март в 04:23 ч. имаше нарушение на полското въздушно пространство от една крилата ракета, изстреляна" от Руската федерация", се казва в изявление на полските въоръжени сили в социалната мрежа "Екс".

Обектът навлезе в полското въздушно пространство край Осердув в Любелското воеводство и остана в полското въздушно пространство в продължение на 39 секунди. През цялото време на полета си обектът е наблюдаван с военните радарни системи, уточняват полските въоръжени сили.

В резултат на това са активирани Полски и съюзнически самолети рано тази сутринт. Русия е започна;а въздушна атака срещу западната част на Украйна и в близост до полската граница, съобщават от оперативното командване на полските въоръжени сили.

Russia launches 57 missiles and drones on Ukraine, including attacking Kiev and western Ukrainian region of Lviv, officials say, with Poland's armed forces saying one of Russia's cruise missiles briefly violated Polish airspace pic.twitter.com/qFCVqn8iRj