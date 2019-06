Федералната полиция е нахлула в редакцията на австралийската обществена телевизия Ей Би Си в Сидни. Това е втори ден на обиски на медии в града, след като вчера бе претърсен дома на журналист от "Нюз Корпорейшън Австралия", пише Би Би Си.

Органите на реда са нахлули в щабквартирата на медията със заповед за обиск с имената на двама нейни журналисти и на директора на новините.

Причината за обиска е разследващата документална поредица „Афганистански досиета”, създадена от телевизията през 2017 г., която предизвика сериозни подозрения за незаконни убийства на местни жители, извършени от австралийските специални части на мисия в Афганистан.

Полицията заяви, че акцията се провежда заради предполагаемо разгласяване и публикуване на секретни материали от медията.

„Това противоречи на текстовете в Криминалния акт от 1914 г. и изключително сериозно може да подкопае националната сигурност на Австралия”, обявиха органите на реда и казаха, че служителите им са независими в действията си.

AFP: I’m still staggered by the power of this warrant. It allows the AFP to “add, copy, delete or alter” material in the ABC’s computers. All Australians, please think about that: as of this moment, the AFP has the power to delete material in the ABC’s computers. Australia 2019.