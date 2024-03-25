Видеозаписи показват ужасяващ момент, когато полицейско куче във Флорида почти пада от мост, предава New York Post.

Зам.-шерифът Лорън Доналдсън и кучето Цепелин се връщат към патрулния автомобил след арест. В този миг кучето прескача мантинелата на 22-метровия мост.

Доналдсън успява да реагира и хваща каишката на кучето, което в този момент вече виси от моста. Тя успява да издърпа обратно Цепелин и да го прибере.

„Спасяването на любимия партньор от Лорън е нещо удивително, имайки предвид, че белгийската овчарка Цепелин тежи 32 килограма, а Доналдсън – 55 килограма. Ако кучето беше паднало, вероятно щеше да загине“, посочи шерифът на окръг Бревард Уейн Айви.