Полицейски хеликоптер се разби в Югоизточна Турция. И двамата пилоти са загинали, един човек е ранен.

Хеликоптер на Генералната дирекция по сигурността се е разбил край град Нурдагъ, окръг Газиантеп, съобщи турският министър на вътрешните работи Али Йерликая в профила си в "Екс".

Единият от загиналите пилоти е шефът на пилотската полиция Джемил Гюлен, а вторият - пилот на договор, е Левент Йозтюрк. Техникът, третият човек на борда, е бил ранен и откаран в болницата, предава БТА.

