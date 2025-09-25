Гръцкото министерство на защитата на гражданите планира да наеме 100 полицаи от ромски произход за контрол и борба с престъпността в ромските квартали.

Очаква се това да се случи до края на годината. Целта е да бъде осигурено по-добро оперативно планиране, както и създаването на мрежа за получаване на информация от службите за сигурност в борбата с престъпните групи в западните предградия на Атина, както и на останалите места, където живеят компактно роми.

Източници от министерството са заявили, че по този начин ще бъде постигнато „по-добро разбиране за процесите в общността на ромите, които водят до закононарушения, както и за семейната структура на определени групировки“, предава БТА.

Според информацията условие за наемането на новите полицаи е да са завършили гимназия и да владеят ромския език. От полицията не изключват някои от тях да работят и под прикритие.

Очаква се полицаите от ромски произход да работят предимно в Атина, Солун, както и в Област Илия, където има големи ромски общности.

