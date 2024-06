Покривът на основното летище в индийската столица Ню Делхи се срути вследствие на проливни дъждове и ветрове. Един човек загина, а полетите от един терминал са отменени, предаде Ройтерс.

Част от покрива в зоната за заминаващи на летището в Делхи се срути рано сутринта и полетите бяха преустановени около 05:00 ч. местно време (23:30 по Гринуич).

Целият терминал, който е един от трите на най-натовареното летище в страната, е евакуиран и е разпоредено разследване на срутването. Министърът на гражданската авиация на Индия - Джотирадития Скиндия, съобщи, че следи ситуацията и първите спасителни екипи вече са на място.

По данни на платформата за проследяване на полети Flightradar24 най-малко 10 полета са били отменени, а 40 - забавени.

8 ранени са откарани в болница и спасителната операция е приключила, заяви Атул Гарг, директор на пожарната служба в Делхи.

