Русия превзе изцяло Луганска област и по три четвърти от Донецка, Запорожка и Херсонска области
Новият политически сезон започва: Какви са нагласите преди началото му?

Показаха как ще изглеждат българските евроцентове

Председателят на Европейската централна банка представи дизайна им

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  19:43 ч. 30.08.2025 г.

Председателят на Европейската централна банка представи дизайна на българските евроцентове.

Това е третата публикация на Кристин Лагард този месец, след като във Фейсбук тя вече показа монетите от 1 и 2 евро.

В своя профил в социалната мрежа Лагард обяснява елементите на българските монети от 1, 2, 5, 10, 20 и 50 евроцента.

Окончателното решение за приема на страната ни в Еврозоната беше взето от Европейския съвет на 8-ми юли.

Общата европейска валута ще замени българския лев на 1-ви януари догодина – точно 19 години след приема на България в Европейския съюз.

