Показаха как ще изглеждат българските евроцентове

Председателят на Европейската централна банка представи дизайна на българските евроцентове.
Това е третата публикация на Кристин Лагард този месец, след като във Фейсбук тя вече показа монетите от 1 и 2 евро.
В своя профил в социалната мрежа Лагард обяснява елементите на българските монети от 1, 2, 5, 10, 20 и 50 евроцента.
Окончателното решение за приема на страната ни в Еврозоната беше взето от Европейския съвет на 8-ми юли.
Общата европейска валута ще замени българския лев на 1-ви януари догодина – точно 19 години след приема на България в Европейския съюз.
