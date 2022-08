Почина звездата от "Брилянтин" Оливия Нютън-Джон. Актрисата и певица издъхна на 73 г.

В кратко изявление съпругът ѝ Джон Истърлинг каза, че тя е починала в ранчото си в Калифорния в понеделник сутринта. "Оливия е символ на триумфа и надеждата, споделяйки своята борбата с рака на гърдата", се казва в изявлението.

Нютън-Джон е родена във Великобритания, но израства и се оформя като творец в Австралия. Става известна като певица, а сред хитовете ѝ са If Not for You и I Honestly Love You.

Снимка: btvnovinite.bg

Световна известност обаче ѝ носи участието в знаковия мюзикъл "Брилянтин", където си партнира с Джон Траволта.