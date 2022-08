Роланд Месние, главен сладкар в Белия дом в продължение на 25 години, почина на 78-годишна възраст след усложнения от рак, съобщават „Фигаро“ и АФП. Той е работил за петима американски президенти.

"Имам толкова хубави спомени за шеф Месние. Обичаше да кара хората да се усмихват с красивите си творения, като прочутите му джинджифилови къщички по Коледа. Ще ни липсва", написа в „Туитър“ в събота бившата първа дама на САЩ Хилари Клинтън, като публикува своя снимка с готвача.

I have such fond memories of Chef Mesnier. He loved making people smile with his beautiful creations, including his famous gingerbread houses at Christmas. He will be missed! https://t.co/bH7D3EYUZa pic.twitter.com/ZArekMMo6r