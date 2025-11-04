Почина работникът, затрупан под руини на средновековна кула в Рим (СНИМКИ и ВИДЕО)

Изваденият по-рано румънски работник, затрупан в продължение на часове в частично срутена средновековна кула в Рим, е починал.

Инцидентът в средновековната крепост, близо до Колизеума, стана по време на реставрационни дейности.

Мъжът, който прекара часове под руините, беше изваден жив и в съзнание от спасителните екипи късно снощи. Работникът беше откаран в болница в тежко състояние, но по-късно е починал, съобщи началникът на римската полиция Ламберто Джанини, цитиран от Ройтерс и БТА.

Видеокадри, излъчени по италианската държавна телевизия РАИ, показаха по-рано трима спасители, които качват мъжа на телескопична стълба, след което слизат с него и го пренасят на носилка в линейка на бърза помощ.

Спасителите бяха изправени пред трудна задача, опитвайки се да използват прозореца на първия етаж, за да се доближат до заклещения работник.

Но те бяха принудени да се оттеглят след облак, причинен от отломки, докато конструкцията продължаваше да се руши. Друг подход с две стълби също бе преустановен и вместо това беше изпратен дрон.

С настъпването на нощта италианските пожарникари издигнаха с кран гигантски тръби, за да изсмучат отломките от прозореца на втория етаж. Те продължиха работата си до късно през нощта.

Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

Кметът на Рим Роберто Гуалтиери каза по-рано пред журналисти, че работникът разговаря със спасителите и използва кислородна маска. Гуалтиери добави, че спасителите работят с изключителна предпазливост в много деликатна операция по изваждането му, за да избегнат по-нататъшни срутвания.

Трима други работници по-рано бяха извадени невредими след първоначалния инцидент, станал вчера по обяд, заяви говорителят на противопожарната служба Лука Кари. Друг спасен преди това работник на 64 години бе хоспитализиран в критично състояние. Местните медии съобщиха, че той е в съзнание, но е със счупен нос.

Няма пострадали пожарникари по време на спасителната операция.

