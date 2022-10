На 72-годишна възраст почина актьора Роби Колтрейн, изиграл Хагрид във филмите за Хари Потър. съобщи Би Би Си.

Robbie Coltrane, a veteran Scottish-born comic and actor known for his star turns in the British crime series 'Cracker' and as Hagrid in the 'Harry Potter' movie franchise, has died https://t.co/sPGj73gaYs pic.twitter.com/u9EAcOMIjl