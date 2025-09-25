Победителката в последното издание на маратона в Стокхолм – 30-годишната Шевардж Ален от Етиопия, почина внезапно. Организаторите на спортното събитие съобщиха новината за смъртта ѝ.
През май тази година атлетката постигна своя най-голям триумф в кариерата си. С време от 2:30:38 часа след пробягани 42,195 км тя финишира първа в шведската столица. Ален грабна победата с 6 секунди преднина на финала пред втората жена - също от Етиопия.
Месеци по-рано – през януари, на маратона в Мумбай Ален регистрира резултат от 2:29:34.
Нейното най-добро постижение за маратонската дистанция е по-добро от постигнатите времена през 2025 г. – на маратона в Кейптаун през 2023 г. атлетката успява да завърши за 2:27:26.
Ален внезапно се е почувствала зле по време на тренировка в Етиопия. Тя е била незабавно откарана в болница. Но всички усилия на лекарите се оказали напразни. Животът ѝ не можело да бъде спасен.
„Мислите ни са със семейството и близките ѝ“, казват организаторите на маратона в Швеция.
Съотборничка на Шевардж от Адис Абеба описва починалата бегачка с топли думи.
„Тя беше решителна атлетка, но и щедра приятелка, която винаги беше готова да окуражава другите“, казва спортистката.
„Загубихме не само страхотен бегач, но и пример за подражание за младите момичета в страната си“, коментира треньор от Етиопия в леката атлетика.
Шевардж Ален доскоро е живяла в Мексико.
Когато се е върнала в родината си, атлетката споделила, че се чувства зле и е уморена.
Кариерата на Ален е изпълнена с впечатляващи успехи. Тя е участвала в 27 маратона. Спечелила е 12 от тях и още девет пъти се е качила на подиума. През 2010 г. чупи рекорда на шосейното бягане на Mount Washington Road Race.
Атлети от Африка и Европа отдадоха почит към Ален в социалните мрежи, като я описаха като „вдъхновение“ и „изключителен боец“.
