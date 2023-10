Покривът на църква в мексиканския град Сиудад Мадеро рухна по време на литургия и най-малко девет души загинаха, предадоха световните агенции. Най-малко 50 души бяха ранени.

Спасителни екипи издирват затрупани под отломките хора.

#BREAKING | MEXICO: Church collapses during baptism ceremony in Ciudad Madero, killing at least 5 people. Dozens more still trapped.#Mexico #Madero #BreakingNews pic.twitter.com/zZenBvXqdG