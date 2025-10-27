Прокюрдската партия DEM в Турция приветства оттеглянето на бойците на ПКК от турска територия като „решаваща” стъпка, която завърши първата фаза от мирния процес на Анкара с кюрдските милитанти.

Кюрдската работническа партия (ПКК), която в продължение на четири десетилетия води въоръжена борба срещу правителството, започна да изтегля силите си в неделя, 26 октомври, призовавайки Турция да предприеме необходимите правни стъпки за напредъка на процеса, започнал преди година, когато Анкара предложи мир на своя лидер Абдуллах Оджалан, който се намира в затвора.

„Това решение за оттегляне е най-конкретното изражение на решимостта (на PKK) да поеме по пътя към мира“, каза пред репортери съпредседателят на DEM Тунчер Бакирхан, описвайки го като „една от най-критичните и значими стъпки“.

„В този момент първата фаза на мирния процес приключи“, посочи той, призовавайки правителството да продължи с „критичната и жизненоважна втора фаза от правни и политически стъпки“, пише АФП.

„Парламентът трябва да улесни и развие този процес. Трябва да се вземат правни мерки за преходния период. Те няма да бъдат само технически мерки, а ще бъдат градивните елементи на мира“, подчерта Бакирхан.

„Решението на кюрдския въпрос означава демократизация на Турция, всички печелим“, допълни той.

Непреките преговори с ПКК започнаха в края на миналата година с подкрепата на президента Реджеп Тайип Ердоган, като DEM, третата по големина партия в Турция, играе ключова роля в улесняването на нововъзникващото споразумение.

