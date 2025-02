Прочутият 12-ъгълен камък - символ на архитектурния гений на инките в Куско, Перу, е станал жертва на посегателство. Пиян мъж е повредил камъка, като му е нанесъл удари с чук.

Според полицията предполагаемият вандал, 30-годишен перуанец, видимо в нетрезво състояние, е нападнал историческата забележителност. Вандалският акт е бил заснет от охранителни камери.

На кадрите се вижда как мъжът яростно нанася удари върху известния 12-ъгълен камък. Няколко фрагмента са се откъртили от камъка, който е претърпял "необратими щети", съобщи за пресата Хорхе Моя, представител в Куско на перуанското Министерство на културата.

Заподозреният е бил арестуван. Той е заплашен от до шест години затвор за посегателство срещу културни ценности, предаде БТА.

Video credit: El Buho. pic.twitter.com/O84i3KZrr9