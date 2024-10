Певица се извини, след като се изпсува на живо по телевизията и „обърка“ изпълнението на националния химн на САЩ.

Певицата Лумис Симънс предизвика подигравки в социалните мрежи, след като изпълни „Знаме, обсипано със звезди“ по време на дебат на независими кандидати, който беше излъчен на живо по телевизионния канал C-SPAN, както и по радиото, и онлайн.

Във видеоклип в социалната мреца Инстаграм, публикуван в събота, Лумис нарече инцидента „нещастен случай“ и се извини на екипа, който организира дебата, като заяви:

„Много съжалявам, не исках да развалям националния химн“.

"I F---ed it up. I F---ed it up. Can I go back. Can go back, please."



"You can't. We're live"



