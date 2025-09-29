200 войници от Националната гвардия ще бъдат мобилизирани за разполагане в град Портланд, съобщи Пентагонът. Щатът Орегон e завел дело, за да спре тази мярка, предаде АФП.

Войските „ще бъдат призовани незабавно на федерална служба за период от 60 дни, за да защитят Службата за имиграция и митнически контрол на САЩ и други служители на американското правителство, които изпълняват федерални функции“, заяви говорителят на Пентагона Шон Парнел.

Тръмп прекратява защитата от депортиране на 500 000 души

Планираното разполагане на войски следва подобни ходове на Доналд Тръмп да мобилизира войски в градовете Лос Анджелис и Вашингтон, управлявани от демократите, което според президента е необходимо, за да се спрат престъпността и протестите срещу неговата спорна и широкомащабна кампания за масови депортации.

Орегон заведе дело на 28 септември, за да блокира разполагането на войници от Националната гвардия. Щатът заяви, че това е мотивирано от „желанието на Тръмп да нормализира използването на военни части за обичайни дейности по поддържане на реда в страната“, особено в юрисдикции, управлявани от неговите политически опоненти.

Оковани с вериги: Депортират с военен самолет нелегални мигранти по нареждане на Тръмп (ВИДЕО)

Властите в щата казаха, че няма нужда от разполагането на войски от Националната гвардия в Портланд, тъй като, противно на твърденията на Тръмп, протестите срещу Службата за имиграция и митнически контрол там са били малки по мащаб и мирни.

В исковата молба се посочва, че протестите обикновено включват по-малко от 30 души и от средата на юни не са налагали арести.

