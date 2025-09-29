200 войници от Националната гвардия ще бъдат мобилизирани за разполагане в град Портланд, съобщи Пентагонът. Щатът Орегон e завел дело, за да спре тази мярка, предаде АФП.

Войските „ще бъдат призовани незабавно на федерална служба за период от 60 дни, за да защитят Службата за имиграция и митнически контрол на САЩ и други служители на американското правителство, които изпълняват федерални функции“, заяви говорителят на Пентагона Шон Парнел.

Планираното разполагане на войски следва подобни ходове на Доналд Тръмп да мобилизира войски в градовете Лос Анджелис и Вашингтон, управлявани от демократите, което според президента е необходимо, за да се спрат престъпността и протестите срещу неговата спорна и широкомащабна кампания за масови депортации.

Орегон заведе дело на 28 септември, за да блокира разполагането на войници от Националната гвардия. Щатът заяви, че това е мотивирано от „желанието на Тръмп да нормализира използването на военни части за обичайни дейности по поддържане на реда в страната“, особено в юрисдикции, управлявани от неговите политически опоненти.

Властите в щата казаха, че няма нужда от разполагането на войски от Националната гвардия в Портланд, тъй като, противно на твърденията на Тръмп, протестите срещу Службата за имиграция и митнически контрол там са били малки по мащаб и мирни.

В исковата молба се посочва, че протестите обикновено включват по-малко от 30 души и от средата на юни не са налагали арести.

