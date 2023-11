Кучето на молдовския президент Мая Санду наруши протокола по време на официални срещи. На 17 ноември австрийският президент Александър Ван дер Белен бе на посещение в Молдова, където се срещна със Санду.

Докато двамата са се разхождали в двора на молдовската президентска резиденция кучето Кодрут е ухапало австрийския президент по ръката, след като той се е опитал да го погали.

Санду се извини и обясни, че кучето се е изплашило от голям брой хора наблизо. Кодрут е било улично куче. Мая Санду започва да се грижи за него, след като е ударено от кола и губи единия си крайник.

„Всички, които ме познават, знаят, че съм голям любител на кучета и могат да разберат вълнението му“, написа Александър Ван дер Белен след инцидента.

Maia Sandu's dog bit the Austrian president when he tried to pet it



The Moldovan President sheltered a stray dog, which had lost a leg in an accident. The dog, named Codrut, was probably frightened by a stranger and therefore bit Alexander van der Bellen's finger. Sandu… pic.twitter.com/dOUdQn2NjW