Бебе под 1 година е починало от коклюш (магарешка кашлица) във Великобритания, съобщиха местните здравни власти, цитирани от Independent.

Майката на детето не е била ваксинирана срещу заболяването, разболяла са е и е заразила детето.

Това е първият смъртен случай от магарешка кашлица на Острова за тази година.

Коклюшът, известен още като магарешка кашлица, е силно заразно заболяване, което засяга белите дробове и дихателните пътища. То може да причини тежко заболяване и смърт, особено уязвими са най-малките деца.

Детето, за което се смята, че е под една година, се е разболяло и е починало между март и юни, според Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство (UKHSA). Агенцията, която следи заплахите от инфекциозни заболявания, потвърди случая тази седмица.

„За съжаление, с поредната смърт на бебе през второто тримесечие на 2025 г., отново си спомняме колко тежка може да бъде магарешката кашлица за много малки бебета. Нашите мисли и съболезнования са със семейството, което толкова трагично загуби бебето си“, обяви д-р Гаятри Амирталингам, зам.-директор на Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство (UKHSA).

Агенцията предупреди, че ваксинирането сред децата срещу коклюш е на най-ниското си ниво от 15 години насам. Почти едно на всеки пет деца, които започват начално училище тази седмица в Англия, не е напълно защитено срещу болести като магарешка кашлица, полиомиелит, тетанус и дифтерия.

Миналата година 11 деца в Англия починаха по време на епидемия от магарешка кашлица.

