Папа Лъв XIV: В САЩ се случват някои неща, които са обезпокоителни

Папа Лъв XIV заяви, че е обезпокоен от някои неща, които се случват в Съединените щати, в интервю със старши кореспондента на католическото електронно издание „Крукс“ Елиз Ан Алън.

„Не планирам да се замесвам в партийната политика. Това не е целта на Църквата“, каза роденият в САЩ понтифик.

„Но не се страхувам да повдигам въпроси, които мисля, че са истински евангелски въпроси, които се надявам хората от двете страни на политическия спектър, както се казва, да могат да чуят“, добави той.

„В един от последните си разговори с вицепрезидента на Съединените щати, не съм водил директни разговори с президента, нито съм се срещал с него, говорих за човешкото достойнство и колко е важно то за всички хора, където и да са родени, и се надявам да намерим начин да уважаваме човешките същества, включително в политиката, която водим, и при решенията, които вземаме“, заяви главата на Римокатолическата църква, цитиран от БТА.

„Очевидно е, че в САЩ се случват някои неща, които са обезпокоителни. Продължаваме да търсим начини поне да отговорим и да повдигнем някои от въпросите, които трябва да бъдат зададени“, подчерта папата.