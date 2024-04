Федералната авиационна администрация (ФАА) на САЩ започва разследване, след като панел на двигателя на „Бойнг“ 737-800 на Southwest Airlines се разкачи при излитане в неделя, предава Ройтерс.

Откачилата се част се е ударила в крилото. След това самолетът се е върнал и кацнал обратно на международното летище в Денвър.

A Southwest flight bound for Houston this morning lost its engine cover and struck the wing during the takeoff



The plane returned immediately and safely to Denver



The aircraft was a Boeing 737-800pic.twitter.com/fbxrBIDqtb