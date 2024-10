Когато на Крис Джеймисън-Грийн е предложено място да се ожени в Old Marylebone Town Hall, той все още не е предложил брак на приятелката си.

Бързо взема решението да го направи, а Саманта Джеймисън-Грийн дава заветното „да“. Крис не успява да я шокира, като ѝ споделя, че вече е резервирал мястото. За негово щастие бъдещата булка е съгласна с идеята.

След церемонията двамата се качват в един от лондонските автобуси, похапват сладкиши, а Саманта обикаля с роклята си под палтото.

Love was all around at London’s Old Marylebone Town Hall on Tuesday: 100 couples got married, entered into civil partnerships, or renewed their vows in celebration of the hall's 100th anniversary. https://t.co/CM0O61JSvo?