Седем тела на мигранти бяха открити на два плажа в южната автономна област Андалусия в Испания, след като лодката им изглежда е потънала, предаде Франс прес, позовавайки се на съобщение на местните власти.

Шест от телата на мигрантите са открити на плажа Лос Муертос край Карбонерас, а тялото на още една от жертвите е намерено на плажа Лас Салинас в Кабо де Гата, уточниха разследващи пред АФП.

Към момента няма информация за оцелели. Испанската брегова охрана е започнала претърсване на района по вода и въздух, за да установи дали има други жертви или хора, които все още се нуждаят от помощ.

Испания е сред основните входни точки за мигранти, опитващи се да достигнат Европа по море. Само през първата половина на 2025 г. в страната са пристигнали над 18 000 души по данни на испанското вътрешно министерство.

Много от тях избират опасни маршрути през Средиземно море или Атлантика, често в претъпкани и нестабилни лодки.

