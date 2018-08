Държавнитят секретар на САЩ Майк Помпео няма да пътува до Северна Корея, след като президентът Доналд Тръмп отмени посещението му там идната седмица.

Тръмп съобщи в „Туитър”, че не е доволен от напредъка на Пхенян в ядреното му разоръжаване.

I have asked Secretary of State Mike Pompeo not to go to North Korea, at this time, because I feel we are not making sufficient progress with respect to the denuclearization of the Korean Peninsula...