Стрелба беше открита в брюкселското метро, две от станциите остават затворени докато полицията издирва извършителите. За това информираха местни медии.

Няма данни пострадали, изстрелите са били произведени във въздуха. Полицията е открила на място автомат „Калашников“.

Смята се, че става въпрос за разчистване на сметки в наркосредите.

Националната железопътна линия на Белгия - STIB, която управлява брюкселското метро, съобщи, че втора и шеста линия са прекъснати.

Спряно е движението и по две от трамвайните линии, които преминават през южната железопътна гара - най-натоварената в страната, през която се осъществяват повечето връзки към съседните държави.

Onbekenden? We kennen ze allemaal…toch? "Onbekenden schieten met kalasjnikov in de lucht en vluchten Brussels metrostation in, metroverkeer stilgelegd" https://t.co/PU9Ing2C7X