Откриха опасни метали в домашни яйца в Гърция

Тези вещества са известни със своето токсично въздействие върху здравето, включително хормонални нарушения и повишен риск от рак

Снимка: Getty Images/Guliver Photos

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  13:08 ч. 28.08.2025 г.

Проучване, публикувано в научното списание Science of the Total Environment, разкрива, че домашни яйца от 17 различни ферми в Гърция съдържат опасни химикали, включително пер- и полифлуороалкилни вещества (PFAS), пестициди и тежки метали.

Изследването обхваща 46 различни химикала и цели да оцени потенциалните рискове за човешкото здраве, свързани с консумацията на яйца, произведени в домашни условия.

Резултатите показват, че почти всички проби съдържат поне едно от тези замърсители, като PFAS и пестициди са открити в значителни концентрации.

Тези вещества са известни със своето токсично въздействие върху здравето, включително хормонални нарушения и повишен риск от рак.

Гени на червеи може да са ключови в борбата със замърсяването с тежки метали

Според авторите на проучването резултатите подчертават необходимостта от по-строг контрол върху замърсителите в храните и предприемане на мерки за намаляване на тяхното присъствие в хранителната верига. Те призовават за по-строги регулации и мониторинг на замърсителите в храните, за да се осигури безопасността на потребителите.

Подобно изследване на яйца за присъствие на фармацевтични продукти и пестициди се прави за първи път в Гърция. Анализите са установили наличието на 6 пестицида и 5 фармацевтични субстанции в пробите, което свързва резултатите със селскостопанските практики, които се прилагат често в страната.

Проверка на bTV: Колко плащаме за мляко и яйца в магазина и има ли поскъпване?

TW FB M
