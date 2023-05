Гробище под вода беше открито в националния парк Драй Тортугас, Флорида, съобщи АП. Археолозите са намерили и останки от карантинна болница от XIX век. Идентифициран е само един гроб.

Но историческите сведения гласят, че десетки хора - най-вече войници от Форт Джеферсън, вероятно са били погребани на мястото, съобщиха представители на парка.

Check out this cool find! National Park archeologists found the remains of a hospital and cemetery underwater at Dry Tortugas National Park.



NPS Photos C. Sproul



Images courtesy of National Park Service pic.twitter.com/GjVxpmfv6V