Истанбулски съд осъди журналистката Асуман Аранджа на една година лишаване от свобода по обвинение в „разгласяване на тайни от разследването“.

След намаление за „добро поведение“ наказанието бе сведено до 10 месеца, а съдът в крайна сметка постанови условна присъда.

Аранджа бе подведена под отговорност заради публикацията си в T24, посветена на убийството на бившия лидер на националистическата организация Ülkü Ocakları (Сивите вълци) Синан Атес.

В статията се разглежда експертен доклад по делото, който показва, че адресът на Атес е бил изискан от ръководството на организацията преди убийството.

Журналистката защити работата си, заявявайки, че материалът е изготвен при пълен обществен интерес и че докладът вече е бил достъпен за страните по делото, така че не може да се говори за нарушаване на тайната на разследването. Тя подчерта, че публикацията е отличена с три журналистически награди и отговаря на всички професионални стандарти.

От своя страна, Съюзът на турските журналисти осъди решението, като посочи, че то е „поредна стъпка в превръщането на журналистиката в престъпление“. Организацията заяви, че ще продължи да отстоява принципа, че „журналистиката не е престъпление“ и да защитава свободата на словото и правото на обществото да бъде информирано.

