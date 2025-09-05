Левицата и „Патриоти за Европа“ в Европейския парламент подготвят нови вотове на недоверие срещу председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Говорители на двете опозиционни групи уточниха на пресконференция, че засега не е решено кога вотовете ще се състоят, ако за тях се постигне необходимата предварителна подкрепа.

Говорители на групите от управляващото мнозинство - Социалисти и демократи, „Обнови Европа“ и Зелените, не изразиха подкрепа за възможен втори вот на недоверие срещу Фон дер Лайен. Те отбелязаха, че решения по този въпрос още не са обсъждани, но настояха с процедурата да не се злоупотребява.

Председателят на ЕК беше водещ кандидат на Европейската народна партия в европейските избори миналата година, пише БТА. Фон дер Лайен оцеля при първия вот на недоверие на 10 юли тази година, внесен от румънски евродепутат от групата на Европейските консерватори и реформисти.

В дебата по вота Фон дер Лайен заяви, че вносителите на искането „разчитат на подкрепа от нашите врагове и са кукли на конци на Русия или на някой друг“.

Вотът по-рано тази година беше заради случая с липсващите текстови съобщения, разменяни между председателя на комисията и представител на производителя на ваксини „Пфайзер“ за доставка на над един милиард дози за няколко милиарда евро при пандемията от COVID-19.

