Танкерът, който беше превзет в Аденския залив през почивните дни и на който има българи, е извън опасност. На сигнала за помощ от кораба е реагирал военен кора от Военноморските сили на САЩ, съобщиха американски служители, цитирани от Ройтерс.

Американският разрушител „Мейсън“ и още кораби са освободили танкерът.

Петима въоръжени лица са се опитали да избягат с бърза лодка, но са били преследвани в крайна сметка са се предали.

В съобщението се добавя, че две балистични ракети са били изстреляни от контролирани от хутите части на Йемен към посоката на „Мейсън“ и танкера.

2 Medium-Range Ballistic Missiles were launched at the USS Mason (DDG-87) this evening by the Houthi Terrorist Organization in Yemen after the Ship participated in the Arrest of several Houthi Members who attempted to Hijack a Israeli-Linked Chemical Tanker earlier today in the… pic.twitter.com/PlhWYviMtB