Силно земетресение от 7 по Рихтер удари Северна Калифорния малко преди 11 ч. местно време.

Трусът е усетен на около 63 километра западно от американския град Фърндейл.

Дълбочината му е 10 километра под дъното на Тихия океан.

Потребители в социалните мрежи споделят, че са усетили земетресението „много силно“ и в Оукланд.

Националната метеорологична служба издаде предупреждение за цунами за участък от 643 километра от западното крайбрежие

Полицията в град Бъркли издаде заповед за евакуация на части от града на залива на Сан Франциско „поради приближаващо се цунами към Западен Бъркли“.

По-късно предупреждението за цунами беше отменено.

Няма данни за пострадали хора и сериозни материални щети. Около 19 000 души обаче останаха без ток.

Земетресението е разлюляло сгради в Сан Франциско в продължение на няколко секунди.

Силното земетресение беше последвано от редица вторични трусове.

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